Finisce con l’auto fuoristrada: soccorsa donna di 34 anni

(foto di repertorio)

Un’auto è finita fuori strada lungo la provinciale 20 tra Morazzone e Caronno Varesino. La vettura, guidata da una donna di 34 anni, per motivi che andranno accertati, è finita fuori strada finendo la corsa nel fosso che costeggia la via. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.40

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese insieme ai carabinieri della compagnia di Saronno, l’automedica e l’ambulanza che hanno soccorso l’automobilista. Per lei, fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale