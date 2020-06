Gli studenti del laboratorio Aurat di nuovo sul podio

Nuova affermazione dei ragazzi del gruppo Aurat dell’istituto “C.Facchinetti” di Castellanza che si sono classificati secondi al Premio Scuola Digitale Regionale, un grande risultato il diciannovesimo in sei anni dalla nascita di questo laboratorio di robotica e tecnologia.

Il gruppo di robotica guidato dalla prof.ssa dal prof. Loris Pagani e Valentina Corbetta hanno lavorato ad un complesso progetto sul tema della disabilità e tecnologia affrontando diverse tematiche e aspetti.

I ragazzi possono essere soddisfatti di una serie di risultati che mettono in risalto un lavoro svolto con tecnica, passione e cuore.

In questo anno di DAD questo progetto ha ottenuto i seguenti risultati

Primo nel Premio Scuola Digitale Provinciale (Varese)

Secondo nel Premio Scuola Digitale Regionale (Lombardia)

Terzo nella competizione Nazionale LetsApp

E dalle competizioni sono arrivati anche premi in denaro che permetteranno il miglioramento dei progetti.

I ragazzi hanno costruito un videogame per far giocare a ping pong vedenti e non vedenti ed un sistema per aiutare un compagno di scuola nell’utilizzare il computer per studiare e giocare con videogame oltre ad un robot in grado di sollevare una sedia e muoversi per l’istituto, guidabile a distanza utilizzando gli occhi oltre a gestire una casa domotica, per ora è solo un gioco ma in futuro potrebbe diventare un valido aiuto.

«Le gare per i ragazzi sono importanti – spiega il professor Pagani – perchè li mettono a confronto con altri loro coetanei dando una spinta emotiva e dalla competizione si crea una grande cooperazione tra i ragazzi, ma lo scopo finale è il progetto, i ragazzi durante l’estate porteranno avanti il lavoro cercando di renderlo utilizzabile per il prossimo anno scolastico.

Non potendo fare una foto tutti assieme i ragazzi protagonisti hanno creato con delle caricature una foto digitale di gruppo per ricordare il momento.