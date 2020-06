Incendio ad un cantiere nautico di Porto Valtravaglia

Fiamme in un cantiere nautico di Punta Molino, località di Porto Valtravaglia, Intorno alle 15 di martedì 23 giugno, per cause in fase di accertamento, si è verificato un incendio presso un cantiere nautico.

L’incendio ha interessato alcune attrezzature ma fortunatamente il personale dell’azienda è riuscito a circoscrivere le fiamme con degli estintori. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono poi intervenuti con due automezzi e hanno spento definitivamente il fuoco.