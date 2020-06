Incidente in Largo Flaiano a Varese, ferito un motociclista

Verso le ore 18.00 di oggi – giovedì 25 giugno -, per causa ancora da accertare, c’è stato un incidente tra una macchina e una moto in Largo Flaiano a Varese, nei pressi dell’ingresso di via Lazio.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto a terra dopo l’impatto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorsi al ferito e la polizia locale di Varese, che ha dovuto dirigere il traffico, data anche l’ora di punta nello svincolo varesino.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.