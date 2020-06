Incidenti stradali a Parabiago e Buscate

Due incidenti stradali a distanza di qualche ora e di pochi chilometri uno dall’altro, entrambi in paesi dell’hinterland milanese (immagine di repertorio).

Il primo, in ordine di tempo e di gravità, è lo schianto a Buscate, in via Antonio Gramsci dove poco prima delle 3 una ragazza di 21 anni è finita alla rianimazione del pronto soccorso di Varese in codice rosso.

Sul posto oltre al 118 che ha mobilitato anche l’elisoccorso, anche i carabinieri di Legnano.

Stamattina, ma alle 6.30 in via della Battaglia a Parabiago altro incidente stradale, meno grave del primo, nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Anche qui carabinieri di Legnano e vigili del fuoco di Milano.