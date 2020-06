Induno Olona riparte dal cibo buono: torna il Mercato della Terra del Piambello

Segnali di ritorno alla normalità anche ad Induno Olona, dove sabato 13 giugno, dalle 9 alle 14, sarà nuovamente possibile fare la spesa al Mercato della Terra del Piambello.

Il mercato, che sarà allestito sempre nel piazzale di via Jamoretti in località San Cassano, torna in una nuova forma adattata per mantenere la distanza fisica e permettere al pubblico di fare la sua spesa in tutta sicurezza.

Tra le bancarelle dei produttori locali selezionati da Slow Food provincia di Varese secondo il criterio del cibo buono e pulito si potrà fare la spesa in modo consapevole acquistando birra, biscotti e dolci, carni bianche, cereali, farine, fiori ed erbe officinali, formaggi, frutta e verdura, lumache, marmellata, miele, pane, pasta, pollame, riso, salumi, vino e zafferano.

Inoltre sarà presente un punto di ristoro caldo.