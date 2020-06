La “Festa d’Estate Saxofonistica” suona in versione speciale

Anche quest’anno a Varese si celebra l’arrivo dell’estate con la Festa della Musica e l’appuntamento con la Festa d’ Estate Saxofonistica è in programma per domenica 21 giugno, ma in una versione “speciale”.

Le recenti disposizioni governative hanno indotto gli organizzatori di questo evento, che a Varese è giunto alla IV edizione, a formare virtualmente una grande orchestra che vede la partecipazione di oltre 60 saxofonisti provenienti dalle molteplici realtà musicali presenti sul territorio lombardo.

Domenica 21 giugno alle ore 12:00 uscirà infatti sul sito ufficiale www.festadellamusicavarese.it, e sui canali social Facebook e Instagram, il video-concerto ideato dalla Sax Academy sotto la guida del Maestro Giuseppina Levato e con il patrocinio del Comune di Varese.

“Sono state settimane di entusiasmante e duro lavoro – dice il Maestro Levato – e sono certa che il risultato ci permetterà di emozionarci con le esibizioni di questi splendidi ragazzi. La musica non ha confini, come anche recita lo slogan ufficiale della Festa della Musica, essa diminuisce le distanze ed aiuta a superare gli ostacoli proprio perché è un mezzo di comunicazione potentissimo. Speriamo che anche questo sia un piccolo segno di ripresa dopo il lungo periodo di difficoltà che tutta l’Italia ha dovuto affrontare».

Appuntamento quindi a domenica 21 giugno alle 12.00.