Mastini, scocca l’ora dei playoff: al via la serie contro l’Alleghe

Adesso si fa sul serio, senza troppe possibilità di appello. Sabato 1 febbraio alle 18,30 scattano i playoff della IHL, e sotto la volta dell’Acinque Ice Arena planeranno le Civette dell’Alleghe guidate da coach Surenkin che può contare su di un roster in forma e soprattutto al completo per sfidare i Mastini di coach Gaber Glavic. I quarti di finale, vale la pena ricordare, sono al meglio delle cinque partite: passa il turno chi arriva prima a tre.

La formazione veneta arriva a Varese con il morale alto, maturato da un bel gioco e dagli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo periodo. Mastini con qualche acciacco ma con formazione praticamente completa, nella quale rientrerà Kuronen fermo a seguito di una “discata” rimediata con Aosta e non schierato lo scorso turno nella sfida vinta all’over time con Caldaro. Anche per i gialloneri il morale è in forte ascesa, grazie a belle partite che fanno davvero ben sperare per questa ultima fase di stagione.

Gli elementi in campo dovrebbero quindi garantire una bella serie di partite: i numeri sono davvero interessanti e tratteggiano un equilibrio tra le due squadre quasi perfetto; 32 le partite giocate tra le due in IHL tra Varese ed Alleghe, con i gialloneri che si sono imposti per 15 volte, mentre i veneti hanno vinto 17 gare; due vittorie per parte se si analizza la sola stagione 24/25.

Alleghe che conta soprattutto sulla creatività, l’ispirazione e i gol di Diego Iori, classe ’86 e già uomo simbolo del Fassa con cui ha giocato 17 stagioni tra massima serie e l’Alps Hockey League, facendo esperienze anche a Milano, Asiago, Gardëina e Cortina, oltre ad aver vestito per anni la maglia azzurra. Provare ad ostacolare ‘El Diablo’ potrebbe essere una buona strategia, ma naturalmente attenzione anche alla coppia di finlandesi Moberg (54 punti) e Mäkelä (52 punti) e naturlamente Aleksandrov.

Mastini che dovrebbero schierare tra i pali Ohandzhanian, che con Caldaro ha dimostrato per l’ennesima volta grande talento, e con un assetto strategico generale molto simile alla formazione scesa sul ghiaccio contro Caldaro. Sugli spalti i tifosi di casa non faranno mancare il consueto calore, particolarmente importante anche perché questa volta gli ospiti saranno in buon numero e piuttosto rumorosi. In pista anche i signori Bassani e Volcan, chiamati a dirigere il traffico con la collaborazione di Brenna e Pignatti.