La spiaggia di Osmate apre ma solo ai residenti

La spiaggia pubblica di Osmate riapre, ma solo per i residenti del comune. Lo ha stabilito con un’ordinanza il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini domenica 31 maggio. Si tratta di una precauzione per prevenire la formazione di assembramenti e, di conseguenza, ridurre il rischio di diffusione del contagio.

Da lunedì primo giugno e fino alla revoca dell’ordinanza, la spiaggia comunale di Osmate in via Aliprandi è aperta solamente ai cittadini del comune di Cadrezzate con Osmate. Tutti i bagnanti devono comunque rispettare le regole sanitarie e di distanziamento stabilite dalla Regione.

«La Spiaggia di via Aliprandi – riporta il testo dell’ordinanza – ha un’area limitata e, tenuto conto delle distanze obbligatorie tra un bagnante e l’altro, non vi è la possibilità di ospitare un numero elevato di bagnanti». Per evitare quindi che l’afflusso di molti fruitori potesse trasformarsi in un rischio per la salute degli abitanti del paese e in generale di tutti i bagnanti, l’amministrazione ha deciso quindi di autorizzare l’ingresso alla spiaggia solamente ai cittadini del comune di Cadrezzate con Osmate.

La Polizia locale e le forze dell’ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto dell’ordinanza. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa di 400 euro.

(foto di Osvaldo Contini)