L’estate è all’insegna della ripartenza, anche nei colori di casa

Il Coronavirus ha segnato profondamente l’esistenza di molti italiani, giovani e anziani. Il lungo periodo di chiusura forzata dentro casa – il cosiddetto lockdown, con voce inglese – ha infatti mutato le abitudini quotidiane degli italiani e modificato profondamente il rapporto dei cittadini con lo spazio circostante, che a lungo si è ridotto a quello contenuto tra le quattro mura della propria abitazione (e per i più fortunati al giardino).

E’ così che sono scattate dinamiche nuove, con risvolti sociali non trascurabili. Molti hanno cercato un’occasione di evasione nella cucina, tanto che nei supermercati uno dei prodotti a maggiore esaurimento è stata la pasta per preparare la pizza in casa. Qualcuno ha stappato le bottiglie migliori e ha iniziato a fare aperitivi in diretta (tramite Zoom e le altre app dedicate) con gli amici. Altri ancora ne hanno approfittato per fare attività domestiche che avevano in sospeso da tempo (sistemare gli armadi, riverniciare il cancellino e via dicendo). Tutti, comunque, hanno riscoperto una nuova dimensione domestica.

Poi è finita la “prigionia” forza ed è cambiato quasi tutto. Alcuni, va detto, stanno facendo ancora fatica a lasciarsi alle spalle le abitudini del lockdown e (complice anche la paura che ancora attanaglia diverse persone) anche dopo la riapertura hanno ridotto le occasioni d’uscita rispetto al passato. I più, però, hanno reagito nella maniera opposta, con una rinata voglia di vivere. Rivedere amici, organizzare cene con i parenti (ovviamente nel rispetto delle prescrizioni di legge), fare una passeggiata, farsi belli, bere un drink serale all’aperto sono esperienze tornate ad avere sapore. E colore.

Questa voglia di rinascita, infatti, ha avuto anche una conseguenza più evidente e vistosa. Grazie anche alle giornate di sole è tornata in tanti la voglia di lasciare da parte colori spenti e neutri (il nero e il grigio su tutti) per scegliere colorazioni decisamente più vistose. Nei vestiti e dentro casa.

Tendenze e colori dell’estate 2020

La moda e le ultime tendenze lo dicono chiaramente. Quella del 2020, infatti, sarà un’estata all’insegna delle tonalità accese e calde, della volontà di ridare pienamente colore alla propria vita dopo un periodo buio. Largo, dunque, nel vestiario e negli accessori a colori decisamente d’impatto come l’arancione (nella versione tangerine, cioè mandarino) e tutte le tinte neo e fluo.

Così sembrano suggerire le scelte di stilisti e maison (un mondo in profondo cambiamento). Ma anche quelle degli interior designer, perché anche dentro casa è in atto una piccola rivoluzione all’insegna della gioia e dell’equilibrio. Il shabby chic (stile di design d’interni in cui accessori e arredi hanno un aspetto volutamente invecchiato e usurato) rimane una delle opzioni del momento. Ma si stanno facendo largo anche scelte più fantasiose. La carta parati di tendenza, per fare un esempio, non è più sobria e basata su motivi geometrici, perché si stanno facendo largo sempre più nelle scelte dei consumatori le varianti con colorati motivi floreali, animali e disegni dai colori pastello. Una dinamica che, però, va di pari passo con il bisogno di rassicurazione e di solidità. Gli ambienti, dunque, devono essere ben illuminati e nel mobilio si stanno affermando sempre più le forme equilibrate, i materiali solidi, i colori eleganti ma non spenti (come il blu classico). Molte cose – insomma – sono cambiate e la rivoluzione è tutta dentro di noi. Oltre che dentro casa.