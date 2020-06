L’estate sta arrivando, il termometro sale

Dai che ci avviciniamo a piccoli passi verso l’estate! Ci aspetta un weekend di sole e di caldo, soprattutto domenica. Questo almeno dicono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

Partiamo da oggi, venerdì

Abbastanza soleggiato, ma nel corso della mattinata e nel pomeriggio formazione di nubi torreggianti sui rilievi con ancora alcuni rovesci o temporali su Alpi e Prealpi, raramente in pianura. Rasserenamento in serata.

Sabato

Soleggiato e più caldo. Nuvole pomeridiane sui rilievi ma probabilmente asciutto o rari rovesci su alto Garda e Valtellina. Temperature in rialzo.

Domenica

Soleggiato e caldo estivo. Poche nuvole di bel tempo sui monti. Asciutto. Temperature in rialzo con punte di 30°C sulla pianura.

Domani solstizio d’estate

Il solstizio d’estate quest’anno cadrà il 20 giugno alle ore 23:43 minuti (ora legale), – ci spiega la Società Astronomica Schiaparelli – anticipando di un giorno a causa dell’anno bisestile. Il 20 giugno avremo quindi il giorno più lungo e la notte più corta dell’anno. Curiosamente il solstizio d’estate coincide quest’anno con l’instaurarsi dell’anticiclone estivo sull’Europa occidentale con inizio di un periodo di tempo bello e caldo.

Return to the Mobile Edition.