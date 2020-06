L’oratorio di San Macario festeggia il patrono in bicicletta

L’oratorio San Luigi di San Macario (Samarate) ha organizzato una biciclettata, domenica 21 giugno, in occasione della festa del patrono.

«Vogliamo vivere la bellezza dello stare insieme come comunità, ritrovando la gioia di percorrere le strade della nostra città», spiega don Alberto Angaroni: «C’è un desiderio di ritrovare uno spazio di socialità, nel pieno rispetto delle norme del distanziamento sociale: dato che non è permesso festeggiare in oratorio, abbiamo spostato la festa fuori, dopo la consueta messa del mattino». Si tratta anche di un modo di riabitare insieme il territorio di Samarate.

«Questo – continua il parroco – è il primo evento ufficiale che organizziamo in oratorio dopo i mesi del lockdown».

Possono partecipare tutti: famiglie con bambini, ragazzi e adulti.

IL PROGRAMMA

Ritrovo e partenza dall’oratorio ore 15.30: si farà tutti insieme un giro in bicicletta per le vie della città.

Al termine del giro ci sarà merenda per tutti.

Per aderire:

Paola Zocchi: 3400734348

Michele Pozzi: 3479349629