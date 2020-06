Da lunedì 15 giugno gli aerei possono tornare a volare pieni

Dal 15 giugno decade l’obbligo di distanziamento sociale sugli aerei, che possono così tornare a volare pieni.

Il provvedimento, contenuto in uno degli allegati tecnici del Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che le compagnie possano tornare a vendere tutti i posti disponibili sull’aereo, in deroga al distanziamento di un metro tra le persone se sono in grado di assicurare all’interno del velivolo il ricambio completo dell’aria ogni tre minuti. Restano come misure di sicurezza l’obbligo della mascherine (da cambiare ogni 4 ore) e il divieto di salire a bordo se la temperatura corporea supera i 37,5 gradi.

Le compagnie dovranno inoltre regolare i flussi in entrata e in uscita dai velivoli in modo da non creare assembramenti e contatti troppo stretti tra i passeggeri.