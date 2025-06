I Vigili del fuoco stendono un Tricolore di 2000 metri quadrati sul Colosseo

In occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica, un maestoso drappo tricolore di 2.000 metri quadrati (50×40 metri, 450 kg di peso) è stato calato dalla sommità del Colosseo, come da tradizione. L’operazione ha coinvolto 80 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni italiane, con il supporto di operatori e funzionari del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzati in interventi su corda.

La discesa è stata realizzata utilizzando tecniche identiche a quelle impiegate nei salvataggi in ambienti impervi, grazie a un sofisticato sistema di corde e moschettoni – oltre 3.000 metri di cavi e 600 ancoraggi – installato senza danneggiare la struttura storica.

Ventiquattro operatori, divisi in squadre per ciascun colore della bandiera, hanno gestito la delicata manovra, supportati da tre coordinatori in facciata e uno a terra.

Anche quest’anno hanno partecipato tre vigilesse del fuoco specializzate in manovre su corda. Le condizioni del vento, potenziale fattore di rischio, sono state costantemente monitorate tramite appositi strumenti per garantire sicurezza e precisione. Ogni livello operativo era dotato di sistemi d’emergenza per l’eventuale evacuazione rapida degli operatori.

L’iniziativa, simbolo di unità e professionalità, ha unito tradizione e alta competenza tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.