Mercallo: il torneo di basket a luglio non ci sarà

Da 25 anni scandiva le estati di Mercallo, ma per la prima volta il torneo di basket questo luglio non si farà. Gli organizzatori infatti hanno dovuto sospendere la manifestazione a causa delle misure anti-Covid, e sono al lavoro per riproporla in forma ridotta a settembre.

Una tradizione, quella del torneo mercallese di basket, che nel corso degli anni si è estesa ben oltre i confini del paese. Dedicata a Gabriella Penna (una delle sue fondatrici), la competizione puntualmente riuniva cestisti da tutta la provincia pronti a sfidarsi nel campo dell’oratorio di Mercallo.

«Rammaricati – spiega il comitato organizzativo – comunichiamo che a causa dei protocolli Covid il 26° torneo di basket, dopo 25 anni ininterrotti, non potrà essere disputato nella classica data di luglio. Consapevoli delle difficoltà che potremmo incontrare, ci stiamo adoperando per seguire le normativa nella speranza di proporre la nostra consueta manifestazione in forma ridotta nel mese di settembre. Il nostro spirito di gruppo e la fiducia che gli abitanti di Mercallo e gli atleti ci hanno sempre dimostrato con la loro presenza ci fanno sperare di poterli presto coinvolgere con nuove iniziative».