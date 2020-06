I migliori film da vedere su Amazon Prime Video, Now Tv e Netflix

Netflix, Amazon Prime Video e Now Tv. Dopo più di due mesi in casa risulta davvero difficile scegliere un film da vedere che non sia già stato visto.

Eppure, grazie ai continui aggiornamenti delle piattaforme nominate poco sopra, è possibile avere una lista di film tra cui scegliere.

Vediamo allora cosa hanno da offrire Amazon Prime Video, Now Tv e Netflix in fatto di nuove uscite, ma prima forniamo qui una lista dei film da vedere.

Dahmer-Il cannibale di Milwaukee

Il film, presente su Amazon Prime Video, è del 2002 ed è scritto e diretto da David Jacobson ed è interpretato da Jaremy Renner. Le vicende messe in scena sono basate sul periodo di maggiore attività del serial killer Jeffrey Dahmer.

Nel film sono presenti le due diverse fasi della vita di Dahmer: da una parte abbiamo Jeffrey adulto, che lavora come operaio in una fabbrica di cioccolato, vive per conto suo in un appartamento a nord di Milwaukee ed adesca vittime con delle scuse per poi drogarle, ucciderle e abusare dei cadaveri; dall’altra parte abbiamo invece Jeffrey in età giovanile, nel periodo che segue il divorzio dei genitori, che commette il suo primo delitto una volta rimasto solo nella casa di famiglia.

I due momenti temporali vengono frequentemente alternati, lasciando spesso dei dialoghi interrotti che vengono ripresi nelle scene successive. Unico neo: diversamente da quanto avvenuto nei crimini commessi da Dahmer, il film non fa alcun riferimento al fatto che praticasse il cannibalismo.

Sin City-Una donna per cui uccidere

Sin City, da vedere su Netflix, è un film del 2014 diretto da Frank Miller e Robert Rodriguez.

La pellicola è una adattamento della graphic novel di Frank Miller.

Dwight McCarty è un fotografo investigativo della corrotta Sin City. La sua vita viene sconvolta dall’incontro con la sua ex fiamma Ava Lord interpretata da Eva Green. La donna gli chiede aiuto per liberarsi di suo marito, un uomo violento ed oppressivo, e della sua guardia del corpo Manute.

Non passa molto che la passione tra Ava e Dwight si riaccende e l’uomo cerca di aiutare la donna che ama grazie all’aiuto della sua amica prostituta Gail e di Marv.

Marv si ritroverà ben presto circondato da cadaveri dopo aver lasciato Dwight al Kadie’s Bar dove era presente anche il giocatore d’azzardo Johnny che decide di sfidare il Senatore Roark. Il giocatore vince ma dà il via ad una serie di ritorsioni da parte del Senatore. Ma al Kadie’s lavora Nancy Callahan, una spogliarellista che medita vendetta per i soprusi subiti dalla famiglia Roark e non esiterà a coinvolgere Marv per farsi aiutare.

L’immortale

L’immortale è un film uscito nelle sale nel 2019 e lo si può vedere su Now Tv. La pellicola è uno spin-off della serie tv Gomorra e riprende le vicende di Ciro di Marzio che si svolgono parallelamente alla quarta stagione.

Ciro, sopravvissuto al colpo di pistola che il suo amico era stato costretto a sparargli, si trova a dover fuggire da Napoli per iniziare una nuova vita in Lettonia, dove lavora per Don Pastore Aniello al servizio dei suoi alleati russi.

In questa terra straniera Ciro ritrova Bruno, una persona che era stata molto importante nella sua infanzia ed iniziano ad affiorare i ricordi.

Ciro si ritrova presto coinvolto in una guerra che non sente sua. Una guerra che termina quando riceve un pacco con la testa di Don Aniello, simbolo di chiusura con la vecchia camorra.