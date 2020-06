Il nubifragio ha danneggiato un ponte: chiude la provinciale tra Castello Cabiaglio e Brinzio

Chiude la strada provinciale 45 tra Castello Cabiaglio e Brinzio a causa di un ponte diventato pericoloso a causa dei danni provocati dal nubifragio del 7 giugno.

Lo ha stabilito l‘ordinanza provinciale di martedì 23 giugno che dà l’avvio ufficiale al provvedimento. Secondo le indicazioni diffuse dal Comune per chi proviene da Varese, arrivato a Brinzio, dovrà andare in direzione Rancio Valcuvia o in alternativa dovrà passare da Gavirate. Mentre chi esce dal paese e deve recarsi a Brinzio o Varese dovrà obbligatoriamente andare in direzione Orino – Cuvio.

I lavori si sono resi necessari poiché a causa del nubifragio il ponte sul Rio Caprera, nella tratta che attraversa il territorio comunale di Comune di Castello Cabiaglio, è stato interessato da una notevole erosione dell’alveo del sottostante Rio Caprera che ha causato un cedimento e svuotamento del muro di fondazione e delle spalle dell’impalcato costituendo pericolo per il transito dei veicoli.