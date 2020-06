“Numerose inesattezze”: Il responsabile dell’ufficio tecnico di Gavirate replica a Cassani

Dopo le accuse del consigliere d’opposizione Francesco Cassani sulla gestione del territorio dove le piogge dello scorso 7 giugno hanno provocato ingenti danni nei rioni di Gavirate, il responsabile dell’Ufficio tecnico Arch. Gerardo Monte replica rispondendo ad alcune questioni:

« In risposta alle numerose inesattezze riportate dal consigliere di minoranza Cassani Francesco nella lettera al direttore pubblicara in data 8.06.2020, ritengo opportuno precisare quanto segue:

– La griglia non è stata rimossa alcuni anni fa ma, come da testimonianza di residenti, lo è stata da oltre 30 anni; scopo della griglia non era di evitare l’accumulo di materiale all’interno del tunnel ma di evitare l’ingresso dei bambini nello stesso;

– Non si è trattato evidentemente di una pioggia più abbondante del solito, ma di un vero e proprio evento atmosferico eccezionale; il consigliere può verificare l’entità dell’evento semplicemente guardando nel sito dell’osservatorio del Campo dei Fiori;

– I tombini erano intasati a causa della notevole quantità di fango che si è riversata sulle strade;

– Non è vero che il consigliere non ha incrociato dipendenti dell’Ufficio Tecnico; si è fermato a parlare per alcuni minuti con una collega che stava prestando il proprio aiuto per eliminare le situazioni di pericolo. Altri tecnici erano presenti sul territorio fino alle ore 23.00;

– Non è vero che l’Ufficio Tecnico ha dichiarato necessario un intervento sul torrente Valfredda (e non Rio Freddo) come non è vero che il consigliere abbia ampia documentazione fornita dall’Ufficio Tecnico dato che non l’ha mai richiesta, anche perché non esiste il caso;

– Non risulta nessun torrente nei pressi di Via Cervi, non è ben chiaro cosa possa aver quasi travolto un’abitazione;

– Non risulta nessun torrente tra l’incrocio tra la Via Alessandrini e la Via del Chiostro; se è vero che c’è stata una interruzione di 2400 utenze telefoniche i motivi saranno stati altri;

– Non è assolutamente vero che il Comune ha affidato la manutenzione del reticolo idrico minore ad una ditta a seguito di numerose proteste dei cittadini; non esistono agli atti lettere di protesta sulla manutenzione dei reticolo idrico minore mentre l’affidamento della manutenzione si è resa necessaria a seguito del passaggio delle competenze dalla Comunità Montana al Comune;

– Non è vero che non sono stati effettuati interventi di manutenzione da parte del Comune sul reticolo idrico minore, di questo il consigliere Cassani ne è consapevole avendo richiesto, e ricevuto, elenco dei corsi d’acqua interessati dagli interventi stessi.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DEL SETTORE TECNICO

Arch. Gerardo Monte»