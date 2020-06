In arrivo forti piogge: squadre della protezione civile in campo nella notte a Gavirate

Una lotta contro il tempo per liberare il più possibile quell’alveo necessario a imbrigliare le acque del torrente Rile.

Da prima delle sette di questa mattina, squadre di tecnici sono all’opera per sistemare e ripulire le strade: « Una trentina di persone sta lavorando da prima delle otto di questa mattina nella zona impervia sopra Ca de Monti e andrà avanti finché sarà possibile – commenta il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola assessore alla Protezione civile – È una lotta contro il tempo: avessimo alcuni giorni saremmo a posto. Ma le previsioni non promettono nulla di buono».

Le piogge sono annunciate per la notte. Abbondanti, anche se non si sa dove e quanto scaricheranno: « Una cosa è certa. La montagna si è mossa. Ci sono tante frane. Quella sopra Ca’ de Monti è un movimento che preoccupa. Dovesse franare ulteriormente invaderebbe nuovamente l’alveo del torrente e le acque si riverserebbero nelle vie del paese. Soprattutto a Pozzuolo ma anche ad Armino dove si sta completando il lavoro di sgombero della parte più consistente di detriti e fango. Anche in questo rione abbiamo visto le condotte dell’acqua potabile sporche di detriti – spiega Parola – vuol dire che la montagna si è mossa anche qui».

La notte si preannuncia impegnativa: squadre della protezione civile veglieranno nei punti più delicati per evitare danni: « Temo che sarà una nottata difficile» dice il vicesindaco.

Il sindaco Alberio ha annunciato che chiederà lo stato di calamità: « Faremo la conta dei danni appena sarà passata l’emergenza».

Ma prima occorre affrontare la perturbazione in arrivo nella notte.