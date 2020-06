Passa la variazione di bilancio per scuole, verde e mobilità sostenibile di Busto Arsizio

Approvata anche con i voti del Pd la nuova variazione di bilancio presentata ieri sera in consiglio comunale e in gran parte dedicata alle scuole, pubbliche e paritarie. Il consiglio ha approvato i contributi di sostegno ai nidi privati per 100.000 euro, alle scuole materne non comunali convenzionate per 135.000 euro, ai centri ricreativi diurni gestiti dagli oratori per 40.000 euro ed al sistema scolastico cittadino per euro 100.000.

A sottolineare l’importanza di questo nuovo aggiustamento è stato l’assessore all’Educazione Gigi Farioli che ha voluto porre l’accento sull’insostituibile ruolo delle scuole private in città e sulla mancanza di attenzione da parte dello Stato centrale in materia. Un discorso che ha trovato d’accordo anche gli esponenti dell’opposizione (Pd e 5 Stelle) che hanno dunque votato a favore. L’assessore al Bilancio Paola Magugliani ha sottolineato il fatto che non siano stati usati i soldi dell’avanzo di bilancio (circa 1,2 milioni di euro) ma qualche preoccupazione sulla tenuta dei conti del Comune è stata palesata anche all’interno della stessa maggioranza con Paola Reguzzoni che ha invitato l’assessore a non essere così ottimista.

Nella manovra anche i soldi arrivati dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno che ha assegnato al Comune di Busto Arsizio un contributo di 170.000 euro destinato ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e lo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile e per l’adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il contributo è suddiviso per interventi a favore della mobilità sostenibile per euro 90.000, interventi per la messa in sicurezza di scuole elementari per euro 40.000 ed interventi per la messa in sicurezza di scuole medie per ulteriori 40.000 euro.