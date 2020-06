Ravo completa “Il bacio” a Comabbio

Dopo una settimana di lavoro e diversi scatoloni di bombolette spray, domenica 21 giugno Ravo ha finalmente completato il murales sulla facciata della scuola elementare Angelo Liborio di Comabbio.

Il murales raffigura “Il bacio, episodio della giovinezza”, un quadro realizzato da Francesco Hayez nel 1859, e che ora è conservato alla Pinacoteca di Brera a Milano.

Il quadro racconta il bacio rubato tra un ragazzo e una ragazza, ma negli anni successivi alcuni suoi particolari ne hanno fatto uno dei simboli più famosi del Risorgimento italiano. Ed è proprio questo che ha spinto l’artista in accordo con l’amministrazione comunale a scegliere “Il bacio” come soggetto del murales.

«Il quadro – spiega il sindaco di Comabbio Marina Paola Rovelli – raffigurato in questo murales è un simbolo di coesione per tutto il nostro paese. Un sentimento che mai come in questo periodo deve essere sottolineato».

La realizzazione del murales di Ravo rientra in un progetto di valorizzazione del territorio, che coinvolge i vari comuni di Agenda 21 laghi, con l’obiettivo di realizzare una specie di museo diffuso e promuovere così un turismo lento e sostenibile.