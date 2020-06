Riaperto ai visitatori l’osservatorio astronomico di Campo dei Fiori

Dopo tre lunghi mesi di chiusura forzata a causa della pandemia di Covid-19, finalmente l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori è ora in grado di riaprire le sue porte ai visitatori.

Una riapertura attesa da molti, sia dai volontari, perlopiù giovani che animano e gestiscono nei week end la “Cittadella” voluta da Salvatore Furia più di sessant’anni fa, sia dalle diverse migliaia di visitatori e studenti che raggiungono ogni anno la vetta del Campo dei Fiori per osservazioni ed esperienze nel mondo delle scienze della natura.

L’Osservatorio ha riaperto le sue attività pubbliche giovedì 11 giugno. L’accesso alle visite guidate sarà però unicamente su prenotazione, mandando una mail a chiara.cattaneo@astrogeo.va.it.

Si potranno scegliere diverse proposte di visita: la visione delle cupole dell’Osservatorio con i grandi telescopi usati per la ricerca scientifica, l’osservazione delle particolarità del Sole attraverso il nuovo laboratorio eliofisico, oppure godersi una bella passeggiata tra i pannelli sui pianeti del Sistema Solare posizionati sulla strada d’accesso. Sarà inoltre possibile effettuare visite del sentiero botanico per la biodiversità e partecipare ad interessanti esperimenti per meglio comprendere le problematiche legate al riscaldamento globale.

Tutte le proposte sono visionabili sul sito: per ovvie ragioni di sicurezza sanitaria il numero dei visitatori sarà contingentato, ma l’apertura 7 giorni su 7 garantirà a tutti la possibilità di scoprire o riscoprire l’Osservatorio, il suo meraviglioso ambiente naturale e l’incomparabile panorama.