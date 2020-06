Riapre il parco ittico Paradiso di Zelo Buon Persico

Anche il parco ittico Paradiso di Zelo Buon Persico, a pochi chilometri da Milano, riapre al pubblico nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-Covid.

Su una superficie complessiva di 13 ettari, il parco ospita un bosco attraversato da laghetti, ruscelli, canali, stagni, risorgive e fontanili. Una grande area protetta casa di 20 specie di pesci d’acqua dolce (alcune uniche in Italia), oltre 6.000 piante e tanti altri esemplari di uccelli, insetti e animali da fattoria.

Uno spettacolo che mai come quest’anno aiuta grandi e piccini a riscoprire con stupore la natura alla vista degli storioni beluga, anche detto Ladano, i più grandi tra tutti gli storioni, e degli storioni cobice, considerati “fossili viventi” in quanto immutati da milioni di anni.

All’interno delle sue voliere il parco ospita anche pavoni e cicogne. Considerata estinta nel nostro paese già nel 1.700, la cicogna è tornata in Italia verso la metà del ventesimo secolo coi suoi grandi nidi e quel “battibeccare” caratteristico che le rende inconfondibili.

Le sponde dei fiumi e dei ruscelli del parco ospitano anche diversi esemplari di damigella blu: un insetto appartenente all’ordine degli odonati come le libellule, ma che a differenza delle sue cugine quando è a terra tiene le ali vicino al corpo. Amanti dei corsi d’acqua puliti e ben ossigenati, le damigelle blu sono ottime cacciatrici e si riconoscono facilmente: i maschi sono di colore blu, con ali dai riflessi metallici, mentre le femmine sono verdi con le ali brune.

Al parco si possono osservare anche molte altre specie: dall’airone guardabuoi, noto per il cambio di “guardaroba” a seconda della stagione, allo scoiattolo rosso, il roditore che utilizza la sua coda folta sia come mezzo per mantenersi in equilibrio durante i salti da un ramo all’altro, sia come sciarpa per riscaldarsi durante il sonno. E ancora fra gli uccelli: le gallinelle d’acqua e le folaghe, i germani reali e i fagiani. Più difficili da vedere fra gli insetti: i tricotteri, che normalmente vivono nei torrenti di montagna e sono bio-indicatori di acqua pulita, e le lucciole.

Tutti i venerdì, i sabati e le domeniche, al parco ittico Paradiso è possibile concedersi un happy hour “green style” con le proposte dello chef Fabrizio Camer servite con piatti e posate sostenibili. Tutto si svolge secondo tutte le regole sanitarie volte a prevenire la diffusione dei contagi. Tutto il parco, infatti, applica le nuove normative che prevedono: l’utilizzo di dispenser igienizzanti all’ingresso e all’uscita, la sospensione del servizio navetta – con la possibilità di avvicinarsi al parco in auto, percorrendo l’ultimo tratto a piedi –, e l’obbligo di mascherina.