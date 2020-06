Riaprono gli Uffici relazioni con il pubblico degli ospedali di Varese e Tradate

Da domani, mercoledì 24 giugno, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST dei Sette Laghi torna agli orari di apertura ordinari in tutte e due le sue sedi, quella di Varese e quella di Tradate.

In particolare, per la sede di Varese, che si trova al piano terra del Padiglione 10, all’Ospedale di Circolo, ci si può rivolgere all’URP:

▪ di persona: da lunedì a giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, venerdì: dalle 9.00 alle 13.00

▪ telefonando al n° 0332-278.395: da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, o lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica ▪ via e-mail: urp@asst-settelaghi.it



Per la sede di Tradate, primo piano di Villa Galmarini all’Ospedale di Tradate, ci si può rivolgere all’URP:

▪ di persona: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

▪ telefonando al n° 0331-817446 dalle 9.00 alle 13.00, o lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica ▪ via e-mail: urp@asst-settelaghi.it