Rischio temporali: allerta della Protezione civile

Livello di attenzione della Protezione civile della Lombardia per rischio temporali forti dalla mezzanotte prossima.

La Lombardia è interessata da un flusso occidentale, a lieve curvatura ciclonica, che favorisce condizioni instabili sulla regione. Nella prima parte della giornata di domani 1 luglio e fino al pomeriggio, previste precipitazioni anche a carattere rovescio e di temporale sulla fascia alpina e prealpina.

I fenomeni sono attesi in generale intensificazione tra il tardo pomeriggio e la sera, in estensione anche alla fascia di Alta Pianura e in parte alla restante area di Pianura in serata. Per giovedì 2 luglio, permangono condizioni instabili e perturbate