Ritorna la passeggiata notturna sul Lago di Comabbio

Una serata per scoprire il Lago di Comabbio sotto una luce diversa. Venerdì 3 luglio ritorna la Passeggiata notturna sul lago, ma con nuove regole da rispettare per evitare il rischio di nuovi contagi.

Si partirà alle 20:30 dal parcheggio dell’area feste di Mercallo (Via al Lago). Da qui si percorrerà un tratto di pista ciclabile fino a raggiungere il Parco Berrini di Ternate per un totale di 5 chilometri. Lungo il percorso si attraverserà anche uno dei punti più suggestivi: la passerella di legno che in località San Sepolcro collega Comabbio a Ternate.

A causa dell’emergenza Coronavirus si dovranno rispettare le regole di distanziamento e indossare la mascherina.

La passeggiata è organizzata dal Comune di Mercallo col patrocinio del Comune di Ternate. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato.