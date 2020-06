Sciare senza neve: ecco la pista di skiroll all’Università dell’Insubria

Bizzozero come Brinzio, o addirittura come Holmenkollen o Falun – giusto per scomodare due santuari dello sci nordico – ma… senza neve e con una pista da utilizzare a secco. Il campus dell’Università dell’Insubria si è infatti dotata di un tracciato per praticare lo skiroll, disciplina che serve ai fondisti per allenarsi nei mesi caldi o comunque senza neve: una struttura che tornerà decisamente utile per gli atleti di questo settore.

La pista è quasi realtà ed è lo stesso ateneo varesino a diffondere la prima immagine dall’alto – la ha scattata con un drone Cristian Ortobelli – nella quale emergono già le caratteristiche del tracciato. Si tratta di un percorso lungo 650 metri posizionato tra il PalaInsubria (il piccolo ma funzionale palasport del campus) e il padiglione della Facoltà di Economia di via Monte Generoso, non lontano dal collegio Cattaneo dove risiedono molti studenti fuori sede.

Nel dettaglio, la pista si compone di un anello lungo 550 metri (largo 4) e di uno da 100 metri (largo 6), caratterizzati da ondulazioni e curve che richiamano le difficoltà generalmente proposte dalle piste innevate dello sci nordico. Il progetto è firmato dall’architetto Matteo Zen e i lavori – il costo di quasi 300mila euro è stato sostenuto per intero dall’Università – sono stati seguiti dall’ufficio tecnico dell’ateneo.

La pista sarà inaugurata in autunno e verrà gestita dal Cus Insubria del presidente Eugenio Meschi, in collaborazione con lo Sci Nordico Varese (la longeva società che ha messo, nel corso degli anni, migliaia di varesini sugli sci stretti, soprattutto a Brinzio). Sarà naturalmente aperto il dialogo con la FISI, la Federazione Italiana di Sport Invernali che ha già una sponda importante nell’Uninsubria: a Varese ha infatti sede un College Sportivo Invernale che ha in Giuseppe “Pippo” Gazzotti, il principale riferimento. Il tracciato di skiroll sarà aperto a tutti gli studenti (quindi non solo agli atleti) ma anche alle società sportive e ai singoli sciatori “a secco” che intenderanno allenarsi a Varese.