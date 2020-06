A scuola di magia con il Pimpa

Durante la quarantena ha tenuto compagnia ai bambini proponendo loro di disegnare un “claunino” sempre nuovo, ogni settimana, per dare colore a sentimenti, desideri e fantasia. Ora, che è finita la scuola ma non è ancora possibile tornare a una vera normalità il Claun il Pimpa rimane vicino ai bambini con una nuova proposta estiva: una piccola scuola di magia, sui cuoi canali social, perché “Chi regala meraviglia… porta pace”.

Il primo appuntamento è per venerdì 19 giugno alle ore 16.30 sulla pagina Facebook del Pimpa e sul suo canale YouTube.

“Bimbi! Regalare Meraviglie è “MERAVIGLIOSO” – scrive il Pimpa, al secolo Marco Rodari, da anni impegnato a sostenere l’infanzia nelle zone di guerra del Medio Oriente – Quindi, per tutte le Vacanze, una volta alla settimana, proverò ad insegnarvi alcuni semplici giochi di Magia, cosi che anche voi possiate diventare “portatori sani di PACE”.

La “School of magic” virtuale del Pimpa è aperta tutti.