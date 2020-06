Comparire ai primi posti su Google è importantissimo per vendere di più

Per vendere prodotti (o servizi) su internet è indispensabile dare visibilità al proprio sito affinché venga visto da molti utenti e che questi possano accedervi ed effettuare gli acquisti.

Uno degli strumenti più importanti per dare visibilità al proprio sito è Google, il motore di ricerca più importante di tutti perché è il più utilizzato.

Comparire ai primi posti su Google è molto importante per essere molto visibili ed incrementare le vendite. Infatti quasi la totalità degli utenti di Google non va oltre la prima pagina e molti utenti addirittura si fermano alle prime posizioni.

Come essere in prima pagina su Google

Essere in prima pagina di Google è tutt’altro che semplice. I meno esperti addirittura sono convinti che una volta creato il sito web questo apparirà subito facendo una ricerca su Google.

La pagina dei risultati di Google si chiama SERP, questa è il risultato di un algoritmo molto complesso creato dagli sviluppatori di Google (e costantemente aggiornato) che valuta centinaia di aspetti di ogni sito web per determinare quale sito stia più in alto di un altro.

L’obiettivo principale di un motore di ricerca è fornire risultati pertinenti con la query digitata dall’utente e perciò vanno valutate moltissime cose al fine di soddisfare la richiesta dell’utente. Uno dei principali motivi per cui Google è stato preferito agli altri motori di ricerca è stata appunto la qualità delle SERP superiore rispetto a quelle degli altri motori di ricerca.

Ma allora come essere in prima pagina su Google? E’ necessario affidarsi ad un SEO competente ed esperto. Un SEO esperto sa quali sono gli elementi da ottimizzare su un sito e quali attività dovrà fare per far comparire il sito in prima pagina di Google.

Ti basterà visitare il sito di MG Web Solutions per trovare un SEO in Ticino per i primi posti su Google.

Come apparire ai primi posti su Google

Se la prima pagina è difficile da raggiungere, ancor di più lo sono le prime posizioni perché sono quelle che generano maggior traffico.

Se la domanda è come apparire ai primi posti su Google, la risposta è semplice ed è la stessa del paragrafo precedente: bisogna affidarsi ad un SEO esperto e competente, in particolar modo quando si a a che fare con SERP di keyword molto competitive.

Un SEO esperto è in grado di valutare bene le attività da fare per posizionare il sito ai primi posti su Google con determinate keyword, sa come va ottimizzato il sito, il suo codice e la sua struttura.

Migliorare il posizionamento su Google

A volte qualcuno tenta da solo la strada del posizionamento su Google. Per keyword poco competitive qualcuno riesce a raggiungere la prima pagina ma su posizioni basse tentando poi di migliorare il posizionamento su Google in molti modi senza ottenere risultati ed a volte ascoltando quel consiglio poco corretto da un utente sconosciuto su un forum o su un social che porta a produrre problemi e magari anche penalizzazioni.

Un SEO deve essere competente ed anche esperto proprio per evitare situazioni come queste, sa che tipo di attività bisogna evitare e sa invece su quali bisogna puntare.