Torna Festival Glocal: di cosa vorresti parlare?

L’appuntamento è dal 12 al 15 novembre con la nona edizione di Glocal, il Festival del giornalismo digitale. Ma il momento per raccogliere le idee e costruire il programma è questo. Se hai una proposta per un panel o per un tema che vorresti veder discusso, non hai che da compilare il modulo che trovi in calce a questo pezzo. Facci avere la tua idea entro il 30 giugno, così che possiamo valutarla ed eventualmente inserirla nel programma.

La nona edizione del Festival promosso da VareseNews racconterà la ripartenza dopo la pandemia e raccoglierà le esperienze di come quest’ultima abbia impattato sull’ecosistema giornalistico. Dalle redazioni in prima linea per raccontare l’impatto del nuovo coronavirus a quelle che si sono dovute organizzare per operare da remoto

Al momento non sappiamo se esisteranno delle regole di distanziamento sociale a novembre. La direzione del Festival si adopererà per garantire la sicurezza degli speaker, del pubblico e di tutto lo staff. Per questo non possiamo escludere che si decida di svolgere tutta la manifestazione via streaming. Ma, appunto, è una decisione che prenderemo nei prossimi mesi.

Nel frattempo, lavoriamo al programma. Ecco il modulo da compilare se hai un’idea per aiutarci a costruirlo.