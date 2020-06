Torna la musica ai Giardini Estensi tra punk e blues

Un’estate in musica ai Giardini Estensi di Varese. Il programma è stato presentato dalle associazioni Black & Blue e Coopuf Iniziative Culturali, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese e con la rete di operatori dello spettacolo composta da FilmStudio90, Tube Agency, MadBoyscEventi e Slang Music.

Sono loro infatti, i promotori della rassegna estiva “Black & Tube” che vede in cartellone dieci concerti con nomi della musica nazionale che abbracceranno la musica afroamericana, il rock, la musica leggera italiana, il folk e la musica popolare, per il coinvolgimento di un pubblico eterogeneo.

Il programma è inserito all’interno della più ampia rassegna estiva del comune di Varese. I concerti si svolgeranno rispettando le normative di sicurezza. I posti saranno a sedere e ridotti rispetto alla capienza dell’area, è quindi consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita.

Calendario

16.07 – Omar Pedrini “Dai Timoria ad Oggi”

Reduce dal successo dell’ultimo tour celebrativo dei 25 anni dello storico disco dei

Timoria “Viaggio Senza Vento”, lo Zio Rock torna sui palchi estivi con uno show

elettroacustico in duo in cui ripercorrerà la sua grande carriera, dalle origini fino ad

arrivare ai brani più recenti.

17.07 – Radio Biumo Live presenta: IL TRIANGOLO

Dopo un silenzio di 5 anni, il Triangolo è tornato con il terzo disco “Faccio un cinema”: chitarre surf e melodie retrò si fondono con arrangiamenti moderni e un’anima rock’n’roll. La serata sarà inserita nel format “Radio Biumo Live”, una sorta di Roxy Bar moderno in cui la musica si alterna ad interviste dal vivo, con altri ospiti, musicisti e giornalisti locali.

24.07 – DR.FEELGOOD & THE BLACK BILLIES

Dr.Feelgood alias Maurizio Faulisi, una delle voci più amate di Virgin Radio, la radio Rock per eccellenza, celebra le radici della musica americana, dal rock’n’roll di Buddy Holly, Fats Domino e Elvis Presley, alle sonorità delle star del country come Johnny Cash, Hank Williams, Webb Pierce, fino al blues di Lazy Lester e Slim Harpo.

25.07 – THE ANDRE “Senza Accento Tour”

Con oltre 4 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The Andre diventa presto un fenomeno del web grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui omaggia il grande De André, immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone trap. A marzo 2020 è uscito il primo inedito “Captatio Benevolentiae”.

31.07 – PUNKREAS in “Funny, the best story of…”

Per continuare i festeggiamenti del trentennale, Cippa, Paletta e Noise saranno impegnati in quest’estate anomala a raccontarsi in una veste nuova, presentando storie curiose e aneddoti della loro carriera, conditi da tutti i loro grandi successi in chiave acustica. Una versione più unica che rara per riscoprire i punk rockers più seguiti dello stivale.

01.08 – SUGAR BLUE (USA) featuring MAX DE BERNARDI

Sugar Blue, nato ad Harlem nel 1949, è una leggenda dell’armonica e del blues moderno. Il suono del suo strumento lo avete sentito in decine di dischi attraversando generi e sonorità, dal rock dei Rolling Stones al jazz di Stan Getz. Ha lavorato con Bob Dylan, Frank Zappa, Prince, Willie Dixon, Ray Charles, ha vinto un Grammy Award, è comparso nella pellicola “Angel Heart” di Alan Parker con Rober De Niro… la sua biografia è infinita. Con lui sul palco il maestro della chitarra Max De Bernardi.

06.08 – RUGGERO DE I TIMIDI “Stand Up and Songs”

All’insegna del “Vi faccio tanto divertire”, quest’estate un microfono e una chitarra

accompagneranno Ruggero in uno spettacolo completamente acustico dove l’artista si districherà in monologhi esilaranti, canzoni, alternando il tutto con aneddoti improbabili ed interazioni con il pubblico.

07.08 – SUPERDOWNHOME

Un duo esplosivo che affonda le proprie radici nelle tradizioni del blues rurale

proiettandosi verso contaminazioni da rock’n’roll e punk. Dopo le collaborazioni con Popa Chubby e Charlie Musselwhite, la partecipazione al tour italiano di Fantastic Negrito e le esibizioni a Memphis e New Orleans nel 2019, presentano ora il nuovo vinile “Blues Case Scenario” per Warner Music.

08.08 – TREVES BLUES BAND

Il Puma di Lambrate, band al completo, torna dopo anni sul palco dei Giardini Estensi. La sua storia musicale iniziata nel 1974 non ha bisogno di grandi presentazioni. Lo abbiamo visto in tv, letto su riviste, ascoltato in radio; lo abbiamo sentito suonare in numerosi dischi da Elio e le Storie Tese a Branduardi, da Finardi a Cocciante… ma, soprattutto, è considerato il padre nonché il principale fautore della diffusione del blues italiano.

08.09 – YO YO MUNDI

Arrivano dal Monferrato, terra di Luigi Tenco e dei racconti di Pavese e sono una delle più amate formazioni folk-rock italiane. Testi importanti, impegno politico, sonorità coinvolgenti. Paolo Conte ha definito la loro musica “selvatica”. La storica band nata nel 1988 approda a Varese per un concerto antologia.

