Il torrente torna nell’alveo: a Gavirate resta il fango

L’allerta rossa che incombeva sulla frana e l’abitato di Gavirate è rientrata senza fare ulteriori danni.

Le squadre della Protezione civile hanno vigilato nei punti critici durante la notte: « Ieri sera attorno alle 21 siamo riusciti a sistemare l’alveo del torrente Rile e reincanalare le acque – spiega il vicesindaco assessore alla Protezione civile Massimo Parola – Le precipitazioni, poi, non sono state rovinose e questa mattina possiamo proseguire con il lavoro di pulizia. Ci attende un lavoro ciclopico, non lo nego. Gli uomini della protezione civile e la ditta privata stanno procedendo con la sistemazione soprattutto nella zona di via Manzoni».

Quanto alla frana registrata in località Ca’ de Monti, il sopralluogo effettuato ieri ha evidenziato la fragilità del terreno che andrà alleggerito dal punto di vista boschivo.

Un intervento che richiederà tempo e risorse: « Nella zona di Armino si lavora per ripristinare la situazione. Anche in questo caso non è un’opera né semplice né immediata. Speriamo in un tempo clemente per poter superare l’emergenza».

Intervento in corso anche sulla ferrovia dove si sta ricostruendo muro di contenimento crollato domenica scorsa per le abbandonanti piogge e finito sulle rotaie. La circolazione ferroviaria è ancora bloccata.

In mattinata, infine, saranno pronte le analisi sull’acqua delle Sorgenti Nord del Campo dei Fiori. Da ieri i residenti di alcuni comuni sono invitati a bollire l’acqua corrente.