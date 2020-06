Trapianto di capelli in Turchia, una soluzione all’avanguardia

La salute dei capelli comincia dalla scelta di prendersene cura nella maniera adeguata.

Come consigliano i dermatologi è necessario evitare errori grossolani quali lavaggi troppo frequenti, o rari, l’utilizzo del phon a temperature elevate, l’uso troppo incisivo della piastra, la scelta di non proteggere i capelli dal sole,l’impiego di prodotti aggressivi.

A fare la differenza per la salute del capello è anche la scelta di seguire una dieta sana ed uno stile di vita regolare,evitando diete troppo restrittive e non controllate.

Laddove le scelte quotidiane purtroppo non sono sufficienti a garantire lunga vita ai capelli non resta che optare per cure mirate o, in casi estremi, valutare l’ipotesi di un trapianto di capelli affidandosi a team d’esperienza come quelli che operano in Turchia.

Turchia all’avanguardia nel trapianto di capelli

Il trapianto di capelli in Turchia gode della classica marcia in più. La ragione che guida nella scelta non è solo di ordine economico, visti i prezzi concorrenziali senza eguali con cui viene eseguito l’intervento. A fare la differenza è la preparazione tecnica raggiunta dalle cliniche, specializzate nel settore del benessere e dell’estetica, e l’alto livello professionale delle equipe mediche, che operano all’interno delle strutture.

Chi opta per un trapianto di capelli in Turchia ha la sicurezza di poter usufruire dei migliori servizi e delle tecniche più evolute di cui sapere di più scorrendo le informazioni disponibili sul sito www.trapiantodicapelliistanbul.it

I vantaggi sono quelli di poter godere del metodo più avanzato di trapianto dei capelli ovvero la tecnica FUE. Ma il trapianto di capelli come funziona?

Valutando il metodo FUE, che poggia sulla tecnica di autotrapianto delle unità follicolari, sappiamo che è in grado di risolvere in maniera definitiva il problema della calvizie. Le unità vengono prelevate dalle zone dove i capelli di norma resistono più a lungo, aree quali la nuca e le zone ai lati della testa, per essere successivamente trapiantate nella parte colpita da calvizie. Una volta trapiantati i capelli sono in grado di ricrescere completamente nell’arco di 12 mesi dal momento dell’intervento. E’ una certezza che i capelli trapiantati una volta cresciuti non cadranno più, e dureranno per sempre.

La tecnica FUE ha ottime percentuali di riuscita. Dati alla mano i medici di una delle equipe più rinomate di Istanbul calcolano che “in media il 90-100% dei bulbi innestati nell’area frontale e il 70-80% dei bulbi innestati nel vertice o corona attecchiscono e producono capelli forti e sani”.

La tecnica FUE, punta di diamante degli interventi in Turchia

La tecnica FUE è la proposta di punta delle cliniche turche, per una soluzione definitiva della calvizie. L’innovativo sistema permette di estrarre singolarmente ogni follicolo, senza dover ricorrere a punti di sutura e soprattutto senza lasciare alcuna cicatrice.

In un’unica sessione di intervento è possibile impiantare dalle 1000 alle 5000 unità follicolari senza che il costo del trapianto di capelli vari.

Le voci di spesa del trapianto di capelli in Turchia

Le voci di spesa del trapianto di capelli in Turchia comprendono soluzioni convenienza ‘tutto incluso’.

I pacchetti offerti alla clientela comprendono il costo dei voli per raggiungere il paese peninsulare e tornare a casa, le spese di pernottamento in hotel per due notti in strutture a 5 stelle, nonché i trasferimenti con minibus privato dall’ aeroporto per raggiungere l’hotel e la clinica e spostarsi dall’uno all’altro.

Nei costi sono comprese naturalmente tutte le fasi dell’intervento dal pre-operatorio al post-operatorio, così come le analisi valutative e tutte le analisi che si rendono necessarie. Previsto il supporto di un traduttore e una garanzia ad intervento ultimato.