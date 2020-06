Via Francisca, la settima tappa da Morimondo a Bereguardo

Il riso è il principe della settima tappa della Via Francisca del Lucomagno da Morimondo a Bereguardo.

Sedici km immersi nella campagna verde costellata da tante storiche cascine. Abbiamo dormito a Caselle, una piccola frazione con trecento anime e tante mucche nelle due aziende agricole ancora attive. Alcune camere sopra la storica trattoria registrata alla Camera di Commercio di Milano nel lontano 1894. Da tre anni e mezzo il locale è gestito da una giovane coppia che ha scelto di entrare nel progetto del cammino.

Due km per arrivare a Morimondo dove ci aspettava il sindaco Marco Morelli per accompagnarci in una visita guidata all’abbazia e al complesso monastico. La struttura fondata nel 1134 ha avuto un grande sviluppo con i monaci cistercensi. Oltre a luogo di preghiera aveva una grande attività di studio e scrittura.

La settima tappa corre tutta lungo il lato destro del canale verso sud. Quattordici km fino a Bereguardo immersi nell’agricoltura con tante storiche cascine.

Occorre fare attenzione perché lungo la strada non si incontra nessun paese, attività economica e non si trova acqua fino alla meta finale.

Nell’aria il termine del cammino. Fin qui abbiamo percorso 120 km. L’ultima notte sarà una esperienza perché dormiremo nei locali sopra la trattoria della Pesa. Due mini appartamenti con dieci posti letto molto spartani.

Ci hanno raggiunto Eleonora e la piccola Emilia che cammineranno con noi fino a Pavia.

