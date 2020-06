Tra voglia di pace e di calcio: un corso per arbitri nel deserto del Sahara

«Queste persone hanno una grandissima umanità: vogliono vincere la battaglia per l’autodeterminazione senza le armi, ma con attività ricreative come il calcio». La storia è quella di Roberto Rodio, arbitro e responsabile comunicazione del Calcio Uisp che, alcuni mesi fa, ha vissuto un’esperienza emozionante nel deserto del Sahara insieme al popolo Saharawi.

I Saharawi vivono in una striscia di terra tra il Marocco, l’Ageria, la Mauritania e l’Oceano Atlantico, in bilico tra le richieste di indipendenza e le pretese del Marocco. Una situazione che, dopo la rinuncia della Spagna ai territori negli anni ’60, ancora non trova una soluzione e che, dopo decenni di guerriglia, sta tentando una strada pacifica.



Roberto Rodio ha trascorso nove giorni insieme ai Saharawi grazie a un progetto di cooperazione internazionale umanitario-sportivo, co-finanziato dall’Unione Europea e promosso da Uisp con la ong CISP-Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. Nove giorni insieme a persone strepitose, con una dignità disarmante e una forza di volontà difficile da raccontare a parole. Persone che hanno scelto di non lottare con le armi, ma di vincere e di vedere riconosciuti i propri diritti in modo pacifico.

Il popolo Saharawi ha scelto lo sport come strumento di lotta pacifica e Uisp è al fianco di ognuno di questi coraggiosi, forti, potentissimi lottatori. Dalle pagine del quotidiano Brescia Oggi il racconto di Roberto: «Sono andato a tenere un corso per gli arbitri di quella popolazione, che hanno un loro campionato. Ho vissuto sotto scorta per una settimana, tra campi profughi e terreni di gioco in sabbia, come da noi si vedevano decenni fa. Ma sono tornato arricchito dal punto di vista umano».

«I miei allievi erano 15 ragazzi – racconta Rodio – il più giovane aveva 17 anni, il più anziano 30. Io parlavo in italiano, c’era un interprete di nome Mohamed che traduceva in arabo e nella loro lingua esclusivamente orale, l’Hassaniyya, un idioma berbero. Il corso si divideva tra le ore sui banchi e la prova pratica sul campo. Qualche volta, dovendo usare termini tecnici, c’erano difficoltà ma il linguaggio del calcio è universale e ci si capiva».

Le case dei campi profughi sono fatte di terra e fango: sono le famiglie stesse a compattare i blocchi come se fossero cemento. Il tetto è di lamiera. Non essendo loro il territorio, non possono costruire in muratura. L’ultimo grande diluvio, nel novembre 2015, ha distrutto tutto: «Da allora non è più piovuto e provate a pensare cosa significa tutti questi anni senza acqua», sottolinea Rodio.