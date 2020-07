Accordo fatto: il Città di Varese giocherà in Serie D

Il Città di Varese ha raggiunto il suo obiettivo: la società nata per riportare il calcio in città dopo anni amari e pieni di lacrime – non solo sportive – ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Busto 81 per la fusione e l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

La società, comunicando la stretta di mano che porterà al salto di categoria, ha però messo in chiaro quattro punti alla base di quello che è stato il progetto nato dodici mesi fa e che ha permesso di vivere una prima stagione – seppur monca – di grandi soddisfazioni.

“Chi ha creato questa società quindi continuerà ad occuparsene” è il riassunto del primo punto del progetto. Chi ha messo le basi per questo progetto sarà quindi anche nel futuro del club, assieme ovviamente a chi si è accostato per permettere la fusione.

Ci sono ancora tante domande alle quali manca una risposta, dall’assetto societario alle strutture che verranno utilizzate, prima ancora di poter parlare di staff tecnico e giocatori. Con l’ufficialità dell’avvenuta fusione verranno anche le risposte, ma la curiosità è tanta e darle un freno diventa difficile. Una su tutte: la Serie D è un campionato che richiede un bell’esborso di credito, chi lo fornirà?

Una prima, vera, base per costruire una casa con solide fondamenta è stata messa. Ora servirà un lavoro quotidiano di cura per poter permettere a questo club di consolidarsi e guardare al futuro con serenità, riportando la passione dei tifosi biancorossi sul campo da calcio e scegliendo la strada giusta per non cadere in errori clamorosi come purtroppo avvenuto nel passato recente. I protagonisti sono altri e il percorso avviato sembra avere i crismi per poter raggiungere gli obiettivi. Noi tutti, davvero, speriamo sia così.

Questo il comunicato emesso dall’Asd Città di Varese nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio: