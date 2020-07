Angera ritorna covid-free

Dopo diversi mesi difficili e tanti sforzi Angera ritorna a essere un comune covid free. A dare l’annuncio ieri sera, mercoledì 15 luglio, è stato il sindaco Alessandro Paladini Molgora che durante (e dopo) il lock down ha continuato informare la cittadinanza riguardo l’emergenza sanitaria attraverso le molte dirette Facebook.

«Non ci sono più casi Covid ad Angera – dichiara il primo cittadino invitando a non abbassare proprio adesso la guardia -. Nel giorno in cui la provincia di Varese ha zero nuovi casi positivi di contagio da Covid, anche Angera raggiunge un obiettivo importante: zero casi positivi e zero contatti in quarantena. Siamo free covid. Impegniamoci per restarlo».