Ape teatro in tour per adulti e bambini

L’Ape Teatro racconta storie a grandi e piccini, nelle piazze, nei cortili, nei giardini: ovunque ci sia un pubblico desideroso di vivere avventure inaspettate che spuntano, come per magia, da un triciclo a motore carico di allegria. E piace.

L’intuizione promossa dalla Piccola compagnia instabile per tornare a fare teatro in presenza per i bambini e le famiglie, ma anche per gli adulti dopo il lungo lockdown, ha debuttato con successo settimana scorsa a Cocquio Trevisago in una serata molto partecipata di cui sono stati protagonisti la storia di Pezzettino, di Leo Lionni e Luccilla, l’eroina che riesce a sconfiggere con coraggio il “Mostro Peloso” di cui tutti han paura.

“L’idea è quella di un moderno carro da menestrelli – racconta Liliana Maffei – a trainarlo non ci sono cavalli è vero ma lo spirito è quello di girare a bordo del nostro piccolo teatro per incontrare un pubblico sempre nuovo cui raccontare le nostre storie, con l’aiuto di musiche, libri e pupazzi.

I prossimi appuntamenti già fissati sono nel Comune di Cadrezzate con Osmate nelle serate di domenica 2 e 9 agosto e per il primo fine settimana di settembre (sabato 5 e domenica 6).

Per maggiori informazioni sugli spettacoli, su come partecipare o promuovere altre date contattare il 339 6178572 (Liliana Maffei) oppure il 335-5420752 (Mirko Sartorio).