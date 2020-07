Aumenta il traffico ferroviario: Italo passa da 48 a 87 collegamenti

Più collegamenti ferroviari: Italo potenzia le sue corse. A partire da domani, 2 luglio, i collegamenti giornalieri diventeranno 87, rispetto ai 48 attuali.

Sarà rafforzata la direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli per un totale di 23 viaggi al giorno, grazie all’introduzione di 4 nuovi servizi come quello che partirà alle 5.40 da Milano Centrale che consentirà di raggiungere Roma Termini alle 9.19 e Napoli prima delle 11, o quello che dal capoluogo campano partirà alle 17.20 per arrivare a Roma alle 18.30 e poco dopo le 22 a Milano.

Novità importanti per i servizi NO STOP Roma – Milano: ci saranno 18 collegamenti diretti ogni giorno rispetto ai 7 di oggi.

Sempre da domani forte incremento dei servizi da e per il Veneto. Ripartirà la linea Milano –Venezia con 7 viaggi quotidiani, per garantire ampia scelta ai viaggiatori, coprendo ogni fascia della giornata.

Sempre da domani, 2 luglio, i treni Italo arriveranno a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona grazie a 6 collegamenti quotidiani con le città di Milano e Bologna.