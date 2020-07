Aumentano le ricerche sul cashback: ma funziona davvero?

Il cashback è un parziale rimborso, che si può ottenere sugli acquisti effettuati online nei portali di e-commerce convenzionati, così come in alcuni negozi tradizionali. Infatti, spesso il cashback si riferisce ad un circuito di negozi e di e-shop, al quale si accede tramite iscrizione, che consente di ottenere con questo sistema la restituzione di una percentuale variabile dell’importo speso.

Esattamente come afferma il significato del termine stesso, cashback, ovvero riaccredito, una percentuale, o un importo fisso, del prezzo pagato viene restituito al cliente, di solito a scopo promozionale. Conoscere i vantaggi offerti dal cashback può davvero essere molto conveniente: scopri di più su questa interessante opportunità e prova ad usufruirne, utilizzando un portale dedicato.

Scopri come funziona il meccanismo del cashback

In pratica, alla base del meccanismo di cashback si trova un accordo stipulato dal circuito cashback con una serie di negozi, che possono essere punti vendita fisici o siti di e-commerce. Tali negozi pagano una sorta di commissione sugli acquisti effettuati tramite il sito di cashback, che viene quindi ripartita con gli acquirenti stessi, ai quali viene restituita una percentuale degli importi spesi, calcolata in base agli accordi prestabiliti.

Per tracciare l’acquisto, il servizio di cashback si avvale dei cookies, che consentono di identificare le transazioni come provenienti dal proprio sito. Qualora, diversamente, si trattasse di un club di acquisti o di un circuito di negozi tradizionali, gli acquisti vengono tracciati di solito tramite l’utilizzo di un’apposita card, uno po’ come avviene con le tessere fedeltà dei supermercati.

Come acquistare online con il servizio di cashback

Per effettuare gli acquisti nei siti di e-commerce che aderiscono ad un circuito cashback online, devi, prima di tutto, registrarti al portale del servizio e, successivamente, cliccare sul simbolo di uno dei negozi indicati, in base alle preferenze e alle intenzioni di acquisto personali.

Il sito del servizio cashback provvederà automaticamente ad indirizzare verso l’e-commerce scelto, a tenere traccia degli acquisti e a calcolare l’importo dei rimborsi che spettano a ciascuno.

In un tempo variabile tra pochi minuti e qualche giorno, nel proprio conto personale compariranno i dati delle transazioni effettuate e l’importo del cashback accreditato. Quando viene raggiunto l’importo previsto dal circuito cashback al quale si è aderito, si potrà chiedere l’accredito su PayPal o sul conto bancario, oppure ricevere un buono acquisto.

Continuando a fare acquisti usufruendo del servizio cashback, consente di raggiungere livelli più elevati e ottenere maggiori rimborsi, a vantaggio del proprio shopping.

Le principali modalità di cashback

Si può scegliere tra circuiti di cashback che utilizzano modalità differenti, anche se la piattaforma online è la più diffusa, in quanto versatile e semplice da utilizzare. Per quanto riguarda i negozi tradizionali, i circuiti di cashback consistono, come si è detto, in una sorta di club acquisti, accessibile tramite tessera.

Esistono inoltre le carte di credito cashback: si tratta di carte di credito a tutti gli effetti che, se utilizzate negli esercizi convenzionati, sia negozi fisici che e-commerce, riaccreditano automaticamente la percentuale prestabilita.

I vantaggi dovuti all’uso di un portale cashback

Tra le diverse modalità, quella del portale risulta essere la più semplice e la più conveniente, oltre che la preferita da molti. I vantaggi che una piattaforma online di cashback comporta, si riferiscono principalmente alla grande varietà di negozi disponibili, e quindi alla vasta possibilità di fare shopping, ideale soprattutto per chi è già solito fare acquisti online.

Ovviamente, per avere la massima garanzia e usufruire dei vantaggi di questo servizio, è opportuno rivolgersi esclusivamente a piattaforme di comprovata affidabilità e serietà, che permetteranno di trarre il massimo vantaggio dagli acquisti in tutta sicurezza.