“BA Cultura per l’estate”, appuntamento con Matteo Inzaghi

Si conclude mercoledì 29 luglio la rassegna di incontri con gli autori organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le librerie del territorio nell’ambito di “BA Cultura per l’estate”.

Alle ore 21.00 nel Giardino della Sala Monaco della Biblioteca Comunale il giornalista Matteo Inzaghi, presenterà il suo libro ‘Mai più così belli’, dedicato al cinema statunitense tra gli anni ‘60 e ‘80, edito da Mimesis Edizioni, Il direttore di Rete 55 dialogherà con la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli e la giornalista Francesca Cisotto.

“Ci congediamo dalla sessione letteraria di BA Cultura per l’Estate con la consapevolezza e la soddisfazione di un programma assolutamente riuscito e apprezzato dal pubblico, che lo ha premiato quasi sempre con la prenotazione di tutti i posti a sedere disponibili – commenta Maffioli -. Da parte nostra, ci pare importante avere dato voce al territorio, con autori tutti ‘autoctoni’, che hanno presentato i loro ultimi lavori, spesso realizzati o completati durante il lockdown, e di essere riusciti a farlo in sicurezza e valorizzando uno spazio inedito come l’apprezzatissimo giardino di Sala Monaco. La cultura dal vivo è mancata davvero molto e la risposta del pubblico lo ha confermato. Siamo naturalmente già al lavoro per le proposte di settembre e dell’autunno, convinti che sia preciso dovere di una Pubblica Amministrazione fare tutto ciò che è possibile per la cultura, anche in tempo di pandemia e con i limiti che essa impone. Limiti che non devono scoraggiare, né inibire e da cui Busto non si è infatti fatta né scoraggiare, né inibire”.

Per partecipare all’evento, organizzato in collaborazione con la libreria UBIK, è necessario prenotare sulla piattaforma Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/114725218216