Il sindacato autonomo di polizia denuncia: “Servono due equipaggi in più nei commissariati di Busto e Gallarate”

I gravi fatti avvenuti nel centro di Busto hanno sollevato il tema della sicurezza. Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) denuncia la carenza di personale nella Questura di Varese e nei Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, ritenendo inadeguata la valutazione secondo cui l’organico attuale sarebbe sufficiente: «non è più differibile un aumento dell’organico per la Questura di Varese e soprattutto per i Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate».

Secondo il segretario provinciale Cristian Sternativo, il controllo del territorio non può essere affidato a volontari o programmi come il “controllo del vicinato”, poiché la sicurezza pubblica è compito esclusivo delle Forze di Polizia: « Fermo restando che il compito di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è per legge affidato solo a chi possiede la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria – afferma Cristian Sternativo in una nota – appare per questa organizzazione sindacale quanto mai inopportuno affidare il controllo del territorio e la lotta alla criminalità ad associazioni di volontariato o organizzazioni del terzo settore. Men che meno all’attuazione di programmi di controllo del vicinato che non hanno alcun controllo istituzionale e che espongono i cittadini a grave pericolo. La collaborazione delle associazioni di volontariato o organizzazioni del terzo settore può, sicuramente, risultare utile nel segnalare al Prefetto e al Questore le criticità che si rilevano sul territorio, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico, sia per quanto attiene la sicurezza ed il controllo del territorio».

Per ridurre il divario tra insicurezza percepita ed effettiva, il SAP chiede almeno due equipaggi dedicati in modo costante a Busto Arsizio e Gallarate, soluzione possibile solo con un aumento del personale, a beneficio della sicurezza dei cittadini e degli agenti stessi: « Recenti statistiche, pur dimostrando il calo di gravi reati, attestano che la singola “percezione di insicurezza” del cittadino provoca nella comunità di cui fa parte un’apprensione collettiva che non consente il sereno svolgersi della vita quotidiana. In questa condizione generale, le Forze di Polizia hanno l’obbligo di introdurre tutte quelle azioni che frenano l’insicurezza eliminando il divario che esiste fra insicurezza percepita e sicurezza assicurata. Tale divario è raggiungibile solo assicurando la presenza costante di un numero minimo di 2 equipaggi sui territori di Busto Arsizio e Gallarate dedicati all’attività ininterrotta di prevenzione, garanzia che può essere fornita, allo stato attuale, solo mediante un adeguato implemento di personale, senza sovraccaricare ulteriormente quello già assegnato, seppur sempre pronto a sacrificarsi per il bene comune. Un organico congruo gioverebbe, oltre che alla cittadinanza, anche allo stesso personale in servizio e alla loro sicurezza».