Tensione e insulti in centro a Busto tra polizia e giovanissimi. Due denunciati per danneggiamenti

Insulti agli agenti e danneggiamenti nel centro di Busto Arsizio. Nella serata di ieri, venerdì 10 gennaio, le forze dell’ordine sono intervenute in piazza Garibaldi per fermare e identificare due giovani stranieri, entrambi maggiorenni, che si sono resi protagonisti di episodi di disturbo e danneggiamenti ad auto e locali della zona tra cui un noto fast food.

All’arrivo della polizia i due sono stati raggiunti da una trentina di ragazzi, alcuni evidentemente alterati da alcol o sostanze stupefacenti, che hanno inscenato una protesta, accerchiato gli agenti costringendo a richiedere una presenza massiccia di forze dell’ordine. Sul posto sono giunte quindi altre squadre della Polizia di Stato e i Carabinieri per sedare la tensione e identificare i responsabili. I due giovani, già noti per fatti simili, sono stati denunciati per danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono in corso anche le analisi delle telecamere per identificare gli altri ragazzi presenti che hanno alimentato il caos e insultato le forze dell’ordine.

A commento dell’accaduto è intervenuto anche il deputato Andrea Pellicini: «I fatti accaduti ieri sera a Busto Arsizio, una città solitamente tranquilla e ben amministrata dal Sindaco Antonelli, appaiono allucinanti: agenti di polizia accerchiati da una cinquantina di giovani extracomunitari, molti dei quali ubriachi o sotto l’effetto di distanze stupefacenti, che urlavano cori contro l’Italia, Giorgia Meloni e la Polizia. Non si può tollerare una cosa del genere: bisogna procedere non solo con le espulsioni degli irregolari e dei soggetti pericolosi, ma anche revocando la cittadinanza italiana a chi la disprezza. Da parte nostra, approvato il disegno legge “Sicurezza” alla Camera, dobbiamo fare di tutto perché la legge sia approvata in via definitiva. Non solo solidarietà alle forze di Polizia, ma anche più potere e protezione a chi è sulle strade tutti i giorni per la nostra tutela».

«A Busto Arsizio l’emergenza sicurezza sta aumentando in modo esponenziale, nonostante l’impegno quotidiano e costante di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine. Tuttavia, come è chiaramente rilevabile dai fatti recentemente accaduti, sta venendo sempre meno l’autorevolezza di chi veste una divisa, poiché chi aggredisce gli operatori delle forze dell’ordine è consapevole che non ne risponderà se non in modo lieve e blando» ha affermato il segretario provinciale del SAP di Varese, Cristian Sternativo.

«Il nostro Paese deve tutelare chi è preposto a garantire la sicurezza dei cittadini con norme adeguate e regole certe. Per questo è importante che venga approvato al più presto il DDL Sicurezza, dove sono previste sanzioni più aspre per chi usa violenza e resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale – ha precisato Sternativo -. Serve un rinforzamento degli organici, che ancora sono carenti mediamente del 10%, poiché la carenza di organico comporta che costantemente nella città di Busto Arsizio ma anche di Gallarate ci si ritrovi ad avere una sola volante a far fronte a questi eventi».