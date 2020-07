Banchi alimentari ad alta tecnologia di Frigomeccanica

Anche gli arredi tecnici per le attività che propongono prodotti alimentari oggi si innovano, approfittando di tutte le novità del momento. Non si tratta esclusivamente di una questione estetica, anche se in effetti chi rinnova il proprio negozio spesso lo fa anche per questa motivazione, correlata a precise strategie di marketing. Stiamo parlando anche di avere certezze per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti, l’igiene, il costante e regolare controllo delle apparecchiature. L’offerta oggi disponibile, come ad esempio quella di Frigomeccanica, si rivolge a qualsiasi tipologia di attività, dalla gelateria fino al bar, dal ristorante alla macelleria.

Seguire le normative

Poter mantenere gli alimenti ad una corretta temperatura è una questione anche di sicurezza alimentare. Sono appositamente presentate periodicamente leggi a riguardo, che trattano la temperatura a cui si possono conservare varie tipologie di alimenti. Per questo oggi sono disponibili banchi alimentari e arredi per i negozi refrigerati, così come accessori a temperatura ambiente o anche riscaldabili. Non si tratta di meri adattamenti di mobili progettati per contenere altre tipologie di prodotti, ma di banchi appositamente costruiti, per conservare al meglio gli alimenti, di qualsiasi genere. Chiaramente se ne giovano soprattutto i negozi, e i locali ricettivi, anche perché sono proprio queste realtà che hanno l’obbligo di conservare i prodotti a specifiche temperature. Ma volendo si possono allestire piccoli banchi con queste tecnologie anche in un’abitazione, o all’interno di una piccola comunità. In modo da approfittare al meglio di ciò che la tecnica oggi ci offre. Un esempio è la vetrina refrigerata Hangar Di frigomeccanica, un prodotto top di gamma, con impianto di refrigerazione in diverse versioni.

Controllare sempre, anche da remoto

La praticità dei nuovi banchi per prodotti alimentari sta nella grande facilità di verifica delle temperature, anche da remoto. Frigoconnect è una tecnologia che consente di diagnosticare i problemi a distanza, tramite la rete internet cui il banco frigo si collega costantemente. In questo modo la correzione della temperatura e la risoluzione dei problemi è più rapida. Il proprietario o l’operatore può controllare a distanza ma anche modificare le temperature, ottenendo la prestazione che gli è necessaria, senza doversi recare presso il locale o il negozio che sta gestendo. Oltre a questo oggi i nuovi arredi per negozio rivolti alla conservazione degli alimenti sono dotati di allarme, con notifiche a distanza in caso di malfunzionamento. Per arredare il proprio punto vendita un’ottima idea è il banco alimentare Fjoird di Frigomeccanica; una serie di arredi murali refrigerati, ampliabile a piacere. Chi offre prodotti di qualità, che hanno anche un elevato valore commerciale, dormirà sonno più tranquilli.

Allestire un nuovo banco alimentare

La tecnologia in questo settore sta ampliando la propria offerta, proponendo non solo arredi con tutte le opportunità oggi disponibili, ma anche un designa all’altezza di ogni situazione. Se decenni orsono il classico banco frigo per negozi e locali era, per molti versi, un oggetto ben riconoscibile ma uguale a se stesso in ogni situazione, oggi l’offerta è decisamente ampia in modo da rispondere alle esigenze di qualsiasi commerciante, anche dal punto di vista estetico. Si deve infatti considerare che alcuni prodotti si vendono anche per il loro aspetto; le nuove vetrine, che consentono di “mettere in mostra” quanto si sta offrendo ai propri clienti svolgono anche questa funzione.