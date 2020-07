Buguggiate, consiglio comunale ancora in videoconferenza

Consiglio comunale ancora in videoconferenza a Buguggiate. L’assemblea è stata convocata per mercoledì sera, 22 luglio, alle ore 21 e, l’amministrazione comunale ha comunicato che “in virtù dell’emergenza epidemiologica in corso, si terrà in videoconferenza e che sarà possibile seguirlo in streaming sul canale youtube del Comune di Buguggiate” (qui il link).

«Una scelta per consentire a tutti di partecipare – spiega il sindaco Matteo Sambo – così anche i cittadini potranno assistere ai lavori da casa, senza dover rischiare di restare fuori dall’aula a causa delle disposizioni legate al Covid»

All’ordine del giorno tre interrogazioni presentate dall’opposizione “Lega e lista civica per Ilaria Mai sindaco”: “consiglio comunale in videoconferenza diniego di trattazione interrogazioni e mozioni; Coinger, scenari futuri a seguito della mancata approvazione della tariffa puntuale di bacino; mancata pubblicazione del bando per l’assegnazione delle borse di studio. Si discuteranno inoltre alcune variazioni di bilancio e della modifica del regolamento della consulta dei giovani.