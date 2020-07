Chiusura temporanea per la Posta di Caronno Varesino

Da venerdì 3 a sabato 11 luglio l’ufficio postale di Caronno Varesino situato in Via Rosselli sarà temporaneamente chiuso a seguito del previsto intervento di posa della nuova linea telefonica e asfaltatura che interesserà l’intera zona.

Nel periodo di chiusura Poste Italiane invita la clientela a rivolgersi all’ufficio di Carnago, in via Castiglioni 7, il cui personale sarà adeguatamente potenziato. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Presso l’ufficio di Carnago sarà possibile anche il ritiro di raccomandate, assicurate e Atti Giudiziari non consegnati per assenza del destinatario.

In alternativa sarà anche possibile rivolgersi agli uffici di Varese viale Milano e Varese via del Cairo, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Il servizio di recapito verrà svolto regolarmente anche durante il periodo di chiusura.

La riapertura dell’ufficio è prevista per lunedì 13 luglio. Poste Italiane si scusa per il momentaneo disagio arrecato alla clientela.