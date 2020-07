Concerto a Villa Buttafava per la Croce Rossa di Gallarate

Note di musica barocca a Villa Buttafava a Cassano Magnago: la splendida villa sulla collina ospiterà mercoledì 29 luglio, dalle ore 21, un concerto dell’Ensemble Laurelin, a favore della Croce Rossa di Gallarate.

Federica Gatti al violino, Gaia Ghidini al violino, Cecilia Santo al violoncello, Marco Vismara al clavicembalo offriranno la possibilità di ascoltare musiche di Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi: Concerto per due violini in re minore BWV 1052, Sonata a tre “la follia” RV63; Ciaccona in re minore dalla II partita per violino solo (arrangiamento per due violini); Concerto per due violini in la minore RV 522.

Prenotazioni: info[chiocciola]villabuttafava.it ensemblelaurelin[chiocciola]gmail[punto]com 3206774239

Sarà possibile prenotare anche la sera stessa del concerto, direttamente in villa

Ingresso con offerta libera (minimo 10€)

Il concerto si svolgerà nel parco della villa o, in caso di maltempo, nella veranda.