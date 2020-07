Corse e salti a Gavirate: c’è il meeting regionale di atletica

L’atletica italiana si è data appuntamento ieri sera – giovedì 16 – nel meeting di Savona che ha visto la partecipazione di molti grandi nomi del movimento tricolore (le “punte” varesine: terze Fontana nei 100 donne e Troiani nei 400; quarto Perini sui 110hs). Una manifestazione importante a cui, da qui in avanti, faranno da corollario tanti altri piccoli eventi in giro per il Paese che serviranno a tornare alla normalità dopo il lungo stop.

In questo elenco c’è anche il meeting giovanile previsto per domenica prossima – 19 luglio – allo stadio “Vittore Anessi” di Gavirate grazie all’organizzazione della società locale presieduta da Carmine Pirrella. Una riunione di respiro regionale che comprenderà le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior O35, con ritrovo iniziale alle ore 16 e gare che si snoderanno per tutto il tardo pomeriggio in pista e sulle pedane.

In particolare, per il settore maschile gli atleti si confronteranno sui 110 ostacoli, 200 piani, 800 metri, salto con l’asta e salto in lungo; in ambito femminile il programma è il medesimo (sugli ostacoli si corrono i 100) con in più il salto triplo.

«Grazie a Massimo Parola e all’amministrazione comunale, abbiamo avuto l’opportunità di utilizzare l’impianto spiegando anche ai ragazzi l’importanza di mantenere comportamenti corretti, specie in questo momento – spiega Pirrella – L’Atletica Gavirate non si tira indietro: abbiamo allenatori fantastici e un ottimo direttivo che ci permette di fare tutto questo. Alé, si ritorna in pista» conclude il vulcanico numero uno rossoblu in vista dell’appuntamento regionale.