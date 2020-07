Dalla Camera di Commercio 233mila euro per florovivaisti e agriturismi

Dalla Camera di Commercio arriva un sostegno alle imprese florovivaistiche e agrituristiche. Lo stanziamento è di 230mila euro complessivi. Un aiuto importante per la ripartenza del settore agricolo varesino, con un’attenzione particolare rivolta alle 188 imprese che svolgono principalmente attività nel settore del florovivaismo e alle 77 aziende agrituristiche.

Non manca poi il sostegno per l’accesso al credito delle imprese del settore primario, con risorse per l’abbattimento del tasso d’interesse sulle moratorie concesse nella fase dell’emergenza. E questo a valere su finanziamenti bancari già in essere alla data del 24 febbraio scorso.

È di 233mila euro complessivi l’intervento avviato da Camera di Commercio a favore dell’agricoltura sul nostro territorio. L’iniziativa si rivolge alle micro e alle piccole e medie imprese con sede legale oppure operatività in provincia di Varese. «Con questi 233mila euro – dice il presidente Fabio Lunghi –, portiamo a quasi 400mila euro le risorse destinate da Camera di Commercio in queste settimane di ripartenza per il settore primario. Agricoltura che, in provincia di Varese, vede attive quasi 1.600 imprese, con 2.900 addetti, in grado di generare un valore aggiunto di 124 milioni di euro».

Nel bando appena pubblicato, sono previsti contributi a fondo perduto, differenziati secondo differenti linee: la prima è relativa al mondo del florovivaismo ed è a supporto del ciclo gestionale-organizzativo in vista della prossima stagione e all’abbattimento dei costi sostenuti per lo smaltimento delle produzioni invendute durante la fase di lockdown per i florovivaisti. La seconda è destinata ad assicurare l’adozione di misure di sicurezza e di distanziamento anti Covid per gli agriturismi.

Le domande possono essere presentate online entro il 2 ottobre, salvo esaurimento risorse. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio varesina sulla seguente pagina.