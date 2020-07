Dimissioni Leonardi, le reazioni di Forza Italia

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Varese reagisce in maniera ufficiale all’annuncio stampa delle dimissioni di Roberto Leonardi, segretario cittadino del capoluogo.

«Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Varese prende atto, con rammarico, della scelta del coordinatore cittadino varesino Roberto Leonardi di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico dopo quasi 5 anni di attività e lo ringrazia per il contributo offerto al partito.

Una notizia che, seppur giunge quasi alla vigilia del rinnovo amministrativo del capoluogo, non ci coglie impreparati a fronte di una sua scelta di disimpegno politico già evidente da qualche tempo e che, comunque, rispettiamo. Rimarchiamo oggi con ulteriore determinazione, tuttavia, ancora una volta, il nostro massimo impegno rispetto al percorso di rinnovamento con entusiasmo e determinazione sia per la città di Varese, chiamata al voto fra meno di un anno, che per l’intera provincia».

Alle parole ufficiali del coordinamento, si aggiungono poi anche dei commenti personali: innanzitutto quello di Giuseppe Taldone (nella foto), vice coordinatore provinciale di Forza Italia. «Spiace registrare tanta demotivazione politica nelle parole di chi sino ad oggi ha ricoperto un ruolo autorevole in Forza Italia, essendo stato il coordinatore cittadino del capoluogo della Provincia. Normalmente chi è hai vertici di un partito non dovrebbe limitarsi ad elencare ciò che ritiene essere solo criticità – Commenta Taldone – Ma dovrebbe, soprattutto, saper infondere coraggio ed entusiasmo all’interno della comunità, guidare i processi di crescita e rilancio dell’azione politica, attrarre gente nuova, giovani, adoperarsi per riavvicinare tutti coloro che per ragioni varie si sono disinnamorati o allontanati. Questo è ciò che stiamo facendo da tempo in provincia di Varese come coordinamento provinciale, con grande e ritrovato entusiasmo, insieme al nostro commissario il senatore Giacomo Caliendo, con i nostri onorevoli, i consiglieri comunali, provinciali, i sindaci, i nostri militanti, gli amici e i simpatizzanti di Forza Italia. Un ringraziamento a Roberto Leonardi per ciò che ha potuto o voluto fare finora, certi allo stesso tempo di poter continuare a fare buona politica, anche su varese, con il sostegno di tanti motivati amici e militanti».

Conclude i commenti alla notizia infine Piero Galparoli, responsabile provinciale enti locali di Forza Italia e consigliere comunale varesino: «Mi rincresce della decisione presa da Roberto Leonardi, sia dal punto di vista politico che di amicizia – Spiega – Insieme abbiamo percorso un lungo tragitto e lo ringrazio personalmente per il lavoro svolto a Varese. Oggi Forza Italia è però in una fase di rinnovamento e, se anche qualcuno decide di prendere un’altra strada è altrettanto vero che molti altri stanno abbracciando il nuovo progetto azzurro».